Гол Пентека принес «Фиорентине» победу над «Аталантой». Кокорин и Миранчук пропустили матч

«Фиорентина» победила «Аталанту» в матче серии А

«Фиорентина» одержала победу над «Аталантой» (1:0) в матче 26-го тура серии А.

Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции.

Единственный мяч в игре забил Кшиштоф Пентек.

Отметим, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин и полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук пропускали матч из-за травм.

Таким образом, флорентийцы набрали 42 очка и поднялась на шестое место в турнирной таблице. Команда из Бергамо с 44 баллами осталась на пятой позиции.