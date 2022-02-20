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Сегодня, 16:30

Гол Пентека принес «Фиорентине» победу над «Аталантой». Кокорин и Миранчук пропустили матч

«Фиорентина» победила «Аталанту» в матче серии А
Карен Саркисян
Корреспондент

«Фиорентина» одержала победу над «Аталантой» (1:0) в матче 26-го тура серии А.

Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции.

Единственный мяч в игре забил Кшиштоф Пентек.

Отметим, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин и полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук пропускали матч из-за травм.

Таким образом, флорентийцы набрали 42 очка и поднялась на шестое место в турнирной таблице. Команда из Бергамо с 44 баллами осталась на пятой позиции.

Италия. Серия А. 26-й тур
20 февр, 14:30. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
1:0
Аталанта
Голы
Пентек, 56 (1:0)
Фиорентина
Драговски Бираги (Терзич, 75) Миленкович (Мартинес Куарта, 66) Одриосола Игор Бонавентура (Мале, 76) Кастровилли (Данкан, 67) Торрейра (Амрабат, 38) Пентек Гонсалес Соттиль
Аталанта
Муссо Толой (Скальвини, 76) Джимсити (Пессина, 58) Мерих Демирал Хатебур Дзаппакоста (Пеццелла, 59) Копмайнерс Фройлер (Пашалич, 58) де Рон Малиновский Бога (Михэйлэ, 82)
Предупреждения
Миленкович 15’, Амрабат 73’  -  Джимсити 13’, Малиновский 45+1’, Мерих Демирал 45+1’, Толой 74’
Судьи
Довери (Италия)

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Юнайтед

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 1
Торино 1
Матч завершен

П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 2
Тоттенхэм 3
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

1.85
Александр Кокорин
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Фиорентина
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 26 17 5 4 52-28 56
2
 Интер 24 16 6 2 55-20 54
3
 Наполи 25 16 5 4 46-17 53
4
 Ювентус 26 13 8 5 38-23 47
5
 Аталанта 25 12 8 5 46-30 44
6
 Лацио 25 12 6 7 52-39 42
7
 Фиорентина 25 13 3 9 44-34 42
8
 Рома 26 12 5 9 44-34 41
9
 Верона 26 10 7 9 49-42 37
10
 Торино 25 9 6 10 32-26 33
11
 Эмполи 26 8 7 11 38-50 31
12
 Сассуоло 25 7 9 9 41-44 30
13
 Болонья 24 8 4 12 29-40 28
14
 Удинезе 24 6 9 9 33-40 27
15
 Сампдория 26 7 5 14 35-42 26
16
 Специя 25 7 5 13 27-46 26
17
 Кальяри 25 4 9 12 25-46 21
18
 Венеция 24 5 6 13 22-43 21
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 Дженоа 25 1 12 12 21-46 15
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 Салернитана 25 3 5 17 19-58 13
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19.02 20:00
Рома – Верона
 2 : 2
19.02 22:45
Салернитана – Милан
 2 : 2
20.02 14:30
Фиорентина – Аталанта
 1 : 0
20.02 17:00
Венеция – Дженоа
 - : -
20.02 20:00
Интер – Сассуоло
 - : -
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