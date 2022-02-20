Гол Пентека принес «Фиорентине» победу над «Аталантой». Кокорин и Миранчук пропустили матч
«Фиорентина» победила «Аталанту» в матче серии А
«Фиорентина» одержала победу над «Аталантой» (1:0) в матче 26-го тура серии А.
Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции.
Единственный мяч в игре забил Кшиштоф Пентек.
Отметим, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин и полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук пропускали матч из-за травм.
Таким образом, флорентийцы набрали 42 очка и поднялась на шестое место в турнирной таблице. Команда из Бергамо с 44 баллами осталась на пятой позиции.
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|
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Салернитана – Милан
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|14:30
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|20.02
|17:00
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|21.02
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