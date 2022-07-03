«Фиорентина» арендует вратаря «Аталанты» Голлини с правом выкупа за 8 миллионов евро

«Фиорентина» арендует голкипера «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, в сделку включена опция выкупа 27-летнего итальянца за 8 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Голлини выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды из «Аталанты». Вратарь пропустил 11 голов в 10 матчах за английскую команду, отыграв 2 встречи на ноль.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.