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Сегодня, 07:25

«Фиорентина» арендует вратаря «Аталанты» Голлини с правом выкупа за 8 миллионов евро

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Фиорентина» арендует голкипера «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, в сделку включена опция выкупа 27-летнего итальянца за 8 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Голлини выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды из «Аталанты». Вратарь пропустил 11 голов в 10 матчах за английскую команду, отыграв 2 встречи на ноль.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1543445175237746689
Футбол
ФК Аталанта
ФК Фиорентина
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