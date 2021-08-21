«Фиорентина» анонсировала переход Настасича из «Шальке»
Защитник «Шальке» Матия Настасич в ближайшее время перейдет в «Фиорентину».
«Фиалки» в Twitter анонсировали переход 28-летнего серба, изобразив карту с городами, где выступал игрок: Белград («Партизан»), Флоренция («Фиорентина»), Манчестер («Ман Сити») и Гельзенкирхен («Шальке»).
В сезоне-2020/21 Настасич провел 18 матчей за «Шальке» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в пять миллионов евро.
August 21, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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