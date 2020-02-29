Финал Кубка Италии перенесен с 13 на 20 мая

Финальный матч Кубка Италии перенесен с 13 мая на 20-е. Это связано с переносами в серии А.

На 13 мая были перенесены пять матчей чемпионата Италии: «Ювентус» — «Интер», «Милан» — «Дженоа», «Удинезе» — «Фиорентина», «Парма» — СПАЛ и «Сассуоло» — «Брешиа». Эти игры должны были пройти 29 февраля и 1 марта без зрителей из-за вспышки коронавируса.

В Кубке Италии состоялись первые матчи 1/2 финала. «Интер» дома уступил «Наполи» (0:1), а «Милан» и «Ювентус» сыграли вничью (1:1). Ответные игры пройдут 4 и 5 марта.