Финал Кубка Италии между «Аталантой» и «Ювентусом» пройдет 19 мая
Стали известны официальные дата и место проведения финального матча Кубка Италии сезона-2020/21 между «Аталантой» и «Ювентусом», сообщает официальный сайт серии А.
Встреча состоится 19 мая на стадионе в Реджо-Эмилии, где своих соперников по чемпионату Италии принимает «Сассуоло».
Ранее здесь же в январе состоялся матч за Суперкубок страны, в котором «Ювентус» переиграл «Наполи» со счетом 2:0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю