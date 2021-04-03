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Финал Кубка Италии между «Аталантой» и «Ювентусом» пройдет 19 мая

17:05
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Стали известны официальные дата и место проведения финального матча Кубка Италии сезона-2020/21 между «Аталантой» и «Ювентусом», сообщает официальный сайт серии А.

Встреча состоится 19 мая на стадионе в Реджо-Эмилии, где своих соперников по чемпионату Италии принимает «Сассуоло».

Ранее здесь же в январе состоялся матч за Суперкубок страны, в котором «Ювентус» переиграл «Наполи» со счетом 2:0.

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