Фильм про Златана Ибрагимовича выйдет в 2021 году

В следующем году состоится премьера фильма про форварда «Милана» Златана Ибрагимовича. Как сообщает Football Italia, художественный фильм под названием «Я — Златан» о детстве и начале карьеры шведа планируют показать осенью.

Съемки началаись в октябре. Роль Ибрагимовича исполнят два актера, один из которых сыграет нападающего в возрасте 11-13 лет, а второй — в возрасте 17-23 лет.

Одним из авторов сценария является Давид Лагеркранц, который помогал Ибрагимовичу в написании книги «Я — Златан».