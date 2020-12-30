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Филиппо Индзаги назвал лучшего тренера и форварда 2020 года

19:50
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Главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги рассказал, кто, по его мнению, является лучшим тренером и нападающим 2020 года. Младший брат Филиппо, Симоне, возглавляет «Лацио».

«Это был невероятный год, на поле точно. За его пределами все было ужасно.

Думаю, Стефано Пиоли и Симоне Индзаги заслуживают похвалы. «Милан» побеждает, несмотря на то, что у них выбыло много игроков. Они верят в свои силы.

Лучшим форвардом 2020 года был Чиро Иммобиле, он лучше всех. Ибрагимович — яркий пример сильного психологического настроя. Рад за него, мы знакомы. Был уверен в его успехе", — цитирует Индзаги Football Italia.

«Беневенто» после 14 туров серии A занимает 10-е место в турнирной таблице.

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