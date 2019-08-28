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ФИФА разрешила Хони играть за «Лацио»

18:13
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Испанский нападающий Хони Родригес получил от ФИФА разрешение выступать за «Лацио», сообщает официальный сайт римского клуба.

28-летний футболист присоединился к команде еще в июле. Однако он пропустил старт примеры из-за споров между «Лацио» и его прежним клубом «Малагой».

Испанская сторона настаивает, что Родригес в одностороннем порядке расторг контракт с клубом. И «Малагу» не устраивают 2 миллиона евро компенсации, которые получил клуб. Испанцы хотят получить 12 миллионов.

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