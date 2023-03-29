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Сегодня, 15:32

ФИФА распространила бан экс-менеджеров «Ювентуса» на все турниры под своей эгидой

Ана Горшкова
Корреспондент
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Международная федерация футбола (ФИФА) расширила санкции против экс-менеджеров «Ювентуса».

Ранее экс-президент клуба Андреа Аньелли и бывший генеральный директор Маурицио Арривабене были дисквалифицированы на 2 года по делу о фиктивном приросте капитала, бывший вице-президент Павел Недвед — на 8 месяцев, бывший спортивный директор Фабио Паратичи — на 2,5 года, спортивный директор «Юве» Федерико Керубини — на год и 4 месяца.

Как сообщается на сайте Джанлуки Ди Марцио, эти санкции распространялись на работу только в итальянском футболе, но сегодня ФИФА удовлетворила просьбу суда о распространении дисквалификации на все турниры под своей эгидой.

Таким образом, Паратичи, занимающий пост спортивного директора в «Тоттенхэме», теперь не сможет работать и в английском футболе.

Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Ювентус
ФИФА
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2
 Лацио 27 15 7 5 42-19 52
3
 Интер 27 16 2 9 47-31 50
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6
 Аталанта 27 13 6 8 44-31 45
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 Фиорентина 27 10 7 10 32-31 37
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