Фернандо Редондо: "В "Милане" моя ситуация была ужасной"

Бывший полузащитник сборной Аргентины Фернандо Редондо посетовал на тяжелый период своей карьеры в "Милане". В итальянский клуб он перешел в 2000 году после шести сезонов в "Реале". Первые два сезона он не играл из-за разрыва крестообразной связки, а в сезонах-2002/03 и 2003/04 отыграл в общей сложности 33 матча, не забив ни одного мяча. "Милан" стал последним клубом в его карьере.

- Я прошел предсезонную подготовку с "Реалом", после чего меня продали в "Милан", где все было иначе, - цитирует La Nacion Редондо. - Тренировки были очень напряженными, нужно было сделать очень многое. Я ничего не говорил, потому что был слишком гордым. Это сказалось на моих мышцах, я должен был более постепенно готовиться.

И однажды, пытаясь совершить движение, я порвал переднюю крестообразную связку. Первая операция, которую я перенес, была неудачной, потому что итальянский врач, который ее провел, не был специалистом по травмам колена.

Во время восстановления мое колено опухало, было очень больно. Миланские врачи убеждали меня преодолевать боль, но ситуация продолжала ухудшаться.

Я попросил генерального директора Адриано Галлиани прекратить платить мне зарплату, пока я не вернусь на поле, но правда была в том, что мне нужно было покинуть Милан и поехать к другим врачам. Это была ужасная ситуация.

Профессор Мартенс предложил мне лечение под названием Bier Block, которое запрещено в Италии, потому что воздействовало на центральную нервную систему. Это позволило мне играть еще два года.