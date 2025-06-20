Льоренте: «Борьба за cкудетто будет между Аллегри и Конте»
Экс-нападающий «Ювентуса» Фернандо Льоренте считает, что в новом сезоне за победу в чемпионате Италии будут бороться «Наполи» и «Милан».
«Аллегри будет бороться с Конте. Макс, когда видел меня у физиотерапевта в «Ювентусе», всегда подшучивал надо мной. Он любит шутить, но он победитель, как и Конте. «Наполи» — действующий чемпион и будет усиливаться. Антонио одержим работой, и я убежден, что он подарит де Брейне вторую молодость. Но поначалу бельгийцу придется подстраиваться под тренировочные ритмы Конте, я говорю это по личному опыту: с ним сначала страдаешь, но со временем становишься вдвое лучше своих соперников», — цитирует La Gazzetta dello Sport Льоренте.
В сезоне-2024/25 «Наполи» стал чемпионом Италии, а «Милан» занял 8-е место.
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|Рома
|0
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4
|Комо
|0
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|0
|0
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|0
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5
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
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|0
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8
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|0
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|0
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|
9
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
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|0
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
|- : -
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