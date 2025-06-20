Льоренте: «Борьба за cкудетто будет между Аллегри и Конте»

Экс-нападающий «Ювентуса» Фернандо Льоренте считает, что в новом сезоне за победу в чемпионате Италии будут бороться «Наполи» и «Милан».

«Аллегри будет бороться с Конте. Макс, когда видел меня у физиотерапевта в «Ювентусе», всегда подшучивал надо мной. Он любит шутить, но он победитель, как и Конте. «Наполи» — действующий чемпион и будет усиливаться. Антонио одержим работой, и я убежден, что он подарит де Брейне вторую молодость. Но поначалу бельгийцу придется подстраиваться под тренировочные ритмы Конте, я говорю это по личному опыту: с ним сначала страдаешь, но со временем становишься вдвое лучше своих соперников», — цитирует La Gazzetta dello Sport Льоренте.

В сезоне-2024/25 «Наполи» стал чемпионом Италии, а «Милан» занял 8-е место.