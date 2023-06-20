«Фенербахче» готов подписать Куадрадо на два года

Вингер «Ювентуса» Хуан Куадрадо, скорее всего, покинет туринский клуб и перейдет в «Фенербахче», сообщает Фабрицио Романо.

Клуб из Стамбула готов подписать 35-летнего колумбийца на два года. Однако сам футболист хочет остаться в Европе.

В миневшем сезоне в «Ювентусе» Куадрадо провел 47 матчей, забив 2 гола и отдав 4 результативные передачи.