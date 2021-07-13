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Фелипе Андерсон прилетел в Рим и прошел медосмотр перед переходом в «Лацио»

23:02
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Нападающий «Вест Хэма» Фелипе Андерсон продолжит карьеру в «Лацио». Он уже находится в Риме и прошел медосмотр, сообщает Instagram римского клуба.

«Вест Хэм» получит 3 миллиона евро, а также 50 процент от последующей продажи игроки, пишет в Twitter журналист Николо Скира. Фелипе Андерсон подпишет контракт до 2025 года. Он будет зарабатывать 4,5 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне 28-летний форвард выступал на правах аренды за «Порту», сыграв 15 матчей во всех соревнованиях, забив один мяч и сделав три результативные передачи.

Бразилец уже играл за «Лацио» в период с 2013 по 2018 год.

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Иван Шитик все материалы автора

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