Фелипе Андерсон прилетел в Рим и прошел медосмотр перед переходом в «Лацио»

Нападающий «Вест Хэма» Фелипе Андерсон продолжит карьеру в «Лацио». Он уже находится в Риме и прошел медосмотр, сообщает Instagram римского клуба.

«Вест Хэм» получит 3 миллиона евро, а также 50 процент от последующей продажи игроки, пишет в Twitter журналист Николо Скира. Фелипе Андерсон подпишет контракт до 2025 года. Он будет зарабатывать 4,5 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне 28-летний форвард выступал на правах аренды за «Порту», сыграв 15 матчей во всех соревнованиях, забив один мяч и сделав три результативные передачи.

Бразилец уже играл за «Лацио» в период с 2013 по 2018 год.