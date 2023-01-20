Федерация футбола Италии требует снять 9 очков с «Ювентуса» за финансовые махинации

Прокуратура Федерации футбола Италии требует снять 9 очков с «Ювентуса» за финансовые махинации, сообщает Football Italia со ссылкой на агентство ANSA.

«Юве» и его бывших менеджеров обвиняют в нарушении 4 уголовных статей, связанных с бухгалтерским мошенничеством. Самые суровые предусматривают 8-летнее заключение.

Руководству «бьянконери» могут вменять в вину распространение ложной информации о финансовом состоянии клуба, рыночные манипуляции, предоставление ложных деклараций о доходах за несуществующие операции, создание препятствий для аудиторского контроля.

В конце ноября большинство членов совета директоров «Ювентуса», в том числе президент Андреа Аньелли, подали в отставку.