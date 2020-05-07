Федерация футбола Италии пока не договорилась с правительством о медицинском протоколе по COVID-19

Федерация футбола Италии продолжает переговоры с правительством страны по ситуации с коронавирусом. Стороны пока не пришли к единому мнению по поводу медицинского протокола для возобновления сезона.

Как сообщает Reuters, сегодня состоялась очередная встреча представителей федерации с членами правительства. Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что стороны на данный момент не пришли к соглашению. Также он отметил, что основные положения предлагаемого протокола будут направлены в министерство здравоохранения.

«Это было очень детальное совещание с многочисленными запросами от врачей, — сказал министр. — теперь научно-технический комитет подготовит оценку, которая будет отправлена ??в министерство здравоохранения. — Надеюсь, что все проблемы решены, и с 18 мая клубы смогут возобновить тренировки не только в футболе, но и в других видах спорта.

По информации итальянского издания La Gazzetta dello Sport, две основные проблемы заключаются в том, как провести достаточное количество тестов среди футболистов и работников клубов, чтобы не отнимать их слишком много у остального населения страны, а также порядок действий при положительном тесте на коронавирус у игрока. Что касается второго вопроса, некоторые эксперты хотят, чтобы вся команда в таких случаях находилась на карантине, в то время как другие считают, что достаточно поместить на карантин самого футболиста и повторно протестировать остальную команду.

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 3 884 680 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 268 793 человека умерли, выздоровели — 1 331 006.

В России, по данным Роспотребнадзора, зафиксировано 177 160 случаев заражения. 1625 человек умерли, выздоровели — 23 803.