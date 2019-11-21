Федерация футбола Италии отложила наказание «Вероны» закрытием сектора из-за расистских оскорблений в адрес Балотелли

Федерация футбола Италии отложила наказание «Вероны» закрытием сектора из-за расистских кричалок в адрес форварда «Брешии» Марио Балотелли, сообщает Football Italia.

Апелляционный суд федерации объявил, что наказание было приостановлено в ожидании дальнейшего расследования.

Санкция уже была признана снисходительной, и теперь неизвестно, будет ли она вообще выполняться.

Ранее «Верона» наказала лидера своей фанатской группировки за расистские оскорбления в адрес Балотелли и запретила ему посещать матчи до июня 2030 года.