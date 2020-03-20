Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Фавалли, переболевший коронавирусом: «Я больше беспокоился за своих близких»

18:18
Теги:

Защитник «Реджины» Алессандро Фавалли рассказал о том, как переболел коронавирусом. Он стал вторым футболистом в Италии, который заразился этой болезнью.

— Я проснулся 2 марта и почувствовал сразу себя плохо, — цитирует A Bola Фавалли. — Была температура, головная боль, жжение в глазах. Эти симптомы проявились ночью, меня знобило. Это было подозрительно, потому что в январе я переболел гриппом. Решил позвонить членам своей семьи — у всех были одинаковые симптомы. За несколько дней до этого у нас был семейный ужин. Я сразу понял, что это случилось со всеми. Никогда мне не было так плохо. Я беспокоился за своих близких, которые страдали больше меня. Возможно, из-за разницы в возрасте и физическом состоянии.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир