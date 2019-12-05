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Фасио, Пасторе и Клайверт не помогут «Роме» в матче с «Интером»

17:51
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Защитник Федерико Фасио, полузащитник Хавьер Пасторе и форвард Патрик Клайверт не смогут сыграть за «Рому» в матче 14-го тура чемпионата Италии против «Интера» из-за проблем со здоровьем.

Фасио пропустит матч из-за мышечного повреждения. Клайверт и Пасторе не восстановились после предыдущих травм. При этом в заявку попал форвард Эдин Джеко, несмотря на то, что перенес грипп. Пока неизвестно, будет ли он готов сыграть.

Матч «Интер» — «Рома» состоится 6 декабря и начнется в 22.45 по московскому времени.

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Интер — Рома

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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