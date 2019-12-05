Фасио, Пасторе и Клайверт не помогут «Роме» в матче с «Интером»

Защитник Федерико Фасио, полузащитник Хавьер Пасторе и форвард Патрик Клайверт не смогут сыграть за «Рому» в матче 14-го тура чемпионата Италии против «Интера» из-за проблем со здоровьем.

Фасио пропустит матч из-за мышечного повреждения. Клайверт и Пасторе не восстановились после предыдущих травм. При этом в заявку попал форвард Эдин Джеко, несмотря на то, что перенес грипп. Пока неизвестно, будет ли он готов сыграть.

Матч «Интер» — «Рома» состоится 6 декабря и начнется в 22.45 по московскому времени.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр