Фанаты "Ювентуса" бурно приветствуют де Лигта. Видео

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт прошел медицинский осмотр в "Ювентусе". Болельщики "бьянконери" встретили 19-летнего голландца у выхода из здания, где обследовался футболист.
Ранее сообщалось, что 19-летний футболист обойдется "Ювентусу" в 70 миллионов евро. В его контракте будут прописаны отступные в 150 миллионов.
В прошедшем сезоне де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах за "Аякс", забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Защитник помог своей команде выиграть чемпионат Голландии, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.
Портал transfermakt.de оценивает де Лигта в 75 миллионов евро.
Che entusiasmo! 😍 pic.twitter.com/2f5mKmC9g8— JuventusFC (@juventusfc) 17 июля 2019 г.
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