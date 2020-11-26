Фанаты «Наполи» устроили мемориал Марадоны у стадиона «Сан-Паоло»

Болельщики «Наполи» устроили у стадиона «Сан-Паоло» мемориал в честь экс-форварда команды Диего Марадоны. Аргентинец в среду скончался в возрасте 60 лет.

Также фанаты вышли на улицы и используют пиротехнику, скорбя по Марадоне, выступавшем за «Наполи» с 1984 по 1991 год. На его счету 115 голов в 259 матчах за неаполитанцев.

Церемония прощания с легендой футбола состоится в «Каса Росада» — президентском дворце и будет продолжаться 48 часов. Прийти смогут все желающие. Власти ожидают около миллиона человек.