Фанаты «Наполи» собрались у стены с граффити Марадоны
22:30
Фанаты «Наполи» устроили стихийную акцию памяти Диего Марадоны. Болельщики массово пришли к стене со знаменитым граффити аргентинца и устроили файер-шоу в знак уважения к прославленному футболисту.
Марадона скончался 25 ноября в 60 лет от остановки сердца.
Diego Maradona on Naples:— Goal (@goal) November 25, 2020
«I felt that they loved me, that they really and truly loved me.
«Naples was a crazy city — they were as crazy as me — soccer was life itself.» pic.twitter.com/ReXmPPARcq
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