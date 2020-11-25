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Фанаты «Наполи» собрались у стены с граффити Марадоны

22:30
Фанаты &quot;Наполи&quot; почтили память Диего Марадоны. Фото Twitter
Фанаты &quot;Наполи&quot; почтили память Диего Марадоны. Фото Twitter
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Фанаты «Наполи» устроили стихийную акцию памяти Диего Марадоны. Болельщики массово пришли к стене со знаменитым граффити аргентинца и устроили файер-шоу в знак уважения к прославленному футболисту.

Марадона скончался 25 ноября в 60 лет от остановки сердца.

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