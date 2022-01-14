Фанаты «Милана» посвятили баннер Шевченко: «Взгляд из Манчестера выгравирован в сердце»

Фанаты «Милана» на матче 1/8 финала Кубка Италии против «Дженоа» вывесили баннер в честь главного тренера генуэзцев и бывшего форварда россонери Андрея Шевченко.

«Долгая история любви, — написано на баннере. — Взгляд из Манчестера выгравирован в сердце. Шева — легенда навсегда».

В 2003 году «Милан» обыграл «Ювентус» в финале Лиги чемпионов. Игра состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Основное время завершилось вничью (0:0), а в серии пенальти точнее оказался «Милан» (3:2). Именно Шевченко реализовал решающий 11-метровый.

Основное время матча «Милан» — «Дженоа» завершилось вничью (1:1). Командам предстоит сыграть дополнительное время.