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Фанаты «Кальяри» не будут наказаны за проявление расизма в адрес Лукаку

19:43
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Федерация футбола Италии приняла решение не наказывать болельщиков «Кальяри» за инцидент с нападающим «Интера» Ромелу Лукаку, сообщает Corriere dello Sport.

В домашнем матче 2-го тура чемпионата Италии (1:2) фанаты сардинцев оскорбляли футболиста на расовой почве, когда тот готовился пробить пенальти. Руководители итальянского футбола посчитали, что действия болельщиков не носили дискриминационный характер.

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