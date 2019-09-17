Фанаты «Кальяри» не будут наказаны за проявление расизма в адрес Лукаку
19:43
Федерация футбола Италии приняла решение не наказывать болельщиков «Кальяри» за инцидент с нападающим «Интера» Ромелу Лукаку, сообщает Corriere dello Sport.
В домашнем матче 2-го тура чемпионата Италии (1:2) фанаты сардинцев оскорбляли футболиста на расовой почве, когда тот готовился пробить пенальти. Руководители итальянского футбола посчитали, что действия болельщиков не носили дискриминационный характер.
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