Фанаты "Интера" поиздевались над "Ювентусом" перед стартом матча 34-го тура чемпионата Италии. Болельщики вывесили баннер с переиначенной цитатой из песни Бритни Спирз: "Упс, вы опять это сделали" ("Oops, you did it again"). Они намекнули на очередную безуспешную попытку туринцев выиграть Лигу чемпионов. В этом сезоне "Юве" вылетел в 1/4 финала, уступив "Аяксу" (1:1, 1:2).

"Ювентус" побеждал в Лиге (и Кубке) чемпионов дважды - в 1985 и 1996 году. Семь раз команда проигрывала в финале, включая 2015 и 2017 год.

Big banner from Inter stand “Oops...you did it again”:

previewing huge fans display before Inter-Juventus, probably hinting at Juventus failing Champions League again pic.twitter.com/R5oRTOsA0z – Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 27 апреля 2019 г.

Трансляция матча "Интер" - "Ювентус"