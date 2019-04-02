Фанаты "Интера": "Икарди больше не является частью команды"

Объединение фанатских группировок "Интера" на сайте Curva Nord Milano опубликовало заявление по ситуации с нападающим команды Мауро Икарди.

Ранее аргентинец пропустил ряд матчей из-за разногласий с руководством клуба. Сегодня стало известно, что он вернулся в расположение команды и сыграет в стартовом составе в матче против "Дженоа".

- После внутреннего обсуждения все группировки Curva Nord единогласно решили, что поведение "нерадзурри номер 9" терпеть больше нельзя, - говорится в заявлении. - Мы считает, что Икарди показал, что он не обладает необходимым характером не только для капитанской повязки, но и для единства в раздевалке команды. Призываем "Интер" вывести Икарди из состава. Похоже, команда не готова разделить с ним будущее, и это ставит под угрозу выполнение задачи на сезон. Если мы выйдем в Лигу чемпионов без проекта, сердцем которого Икарди уже не является, это подготовит почву для будущего провала. Наша позиция такова: Икарди больше не является частью "Интера", и относиться к нему мы будем соответствующим образом. В Генуе нам нужно сплотиться, чтоб вместе создать будущее команды и нести в нашем сердце самое главное - "Интер".

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