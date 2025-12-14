Фанаты «Интера» и «Дженоа» устроили беспорядки перед матчем

Болельщики «Дженоа» и «Интера» устроили беспорядки перед матчем 15-го тура Серии А между командами, сообщает Football Italia.

Встреча прошла 14 декабря в Генуе и завершилась победой миланского клуба со счетом 2:1.

По информации источника, столкновения между двумя группами фанатов команд произошли за час до начала матча. Они бросали друг в друга различные предметы и нападали на полицию. Отмечается, что в результате столкновений были сожжены фургон, скутер, автомобиль и семь мусорных контейнеров.

Правоохранительным органам пришлось применить слезоточивый газ против участвующих в потасовке болельщиков.