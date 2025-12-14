Фанаты «Интера» и «Дженоа» устроили беспорядки перед матчем
Болельщики «Дженоа» и «Интера» устроили беспорядки перед матчем 15-го тура Серии А между командами, сообщает Football Italia.
Встреча прошла 14 декабря в Генуе и завершилась победой миланского клуба со счетом 2:1.
По информации источника, столкновения между двумя группами фанатов команд произошли за час до начала матча. Они бросали друг в друга различные предметы и нападали на полицию. Отмечается, что в результате столкновений были сожжены фургон, скутер, автомобиль и семь мусорных контейнеров.
Правоохранительным органам пришлось применить слезоточивый газ против участвующих в потасовке болельщиков.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|15
|11
|0
|4
|34-14
|33
|
2
|Милан
|15
|9
|5
|1
|24-13
|32
|
3
|Наполи
|15
|10
|1
|4
|22-13
|31
|
4
|Рома
|14
|9
|0
|5
|15-8
|27
|
5
|Болонья
|14
|7
|4
|3
|23-12
|25
|
6
|Комо
|14
|6
|6
|2
|19-11
|24
|
7
|Ювентус
|14
|6
|5
|3
|18-14
|23
|
8
|Лацио
|15
|6
|4
|5
|17-11
|22
|
9
|Сассуоло
|15
|6
|3
|6
|21-19
|21
|
10
|Удинезе
|15
|6
|3
|6
|16-22
|21
|
11
|Кремонезе
|15
|5
|5
|5
|18-18
|20
|
12
|Аталанта
|15
|4
|7
|4
|19-18
|19
|
13
|Торино
|15
|4
|5
|6
|15-26
|17
|
14
|Лечче
|15
|4
|4
|7
|11-19
|16
|
15
|Кальяри
|15
|3
|5
|7
|15-21
|14
|
16
|Дженоа
|15
|3
|5
|7
|16-23
|14
|
17
|Парма
|15
|3
|5
|7
|10-18
|14
|
18
|Верона
|15
|2
|6
|7
|13-22
|12
|
19
|Пиза
|15
|1
|7
|7
|10-20
|10
|
20
|Фиорентина
|15
|0
|6
|9
|12-26
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.12
|22:45
|Лечче – Пиза
|1 : 0
|13.12
|17:00
|Торино – Кремонезе
|1 : 0
|13.12
|20:00
|Парма – Лацио
|0 : 1
|13.12
|22:45
|Аталанта – Кальяри
|2 : 1
|14.12
|14:30
|Милан – Сассуоло
|2 : 2
|14.12
|17:00
|Фиорентина – Верона
|1 : 2
|14.12
|17:00
|Удинезе – Наполи
|1 : 0
|14.12
|20:00
|Дженоа – Интер
|1 : 2
|14.12
|22:45
|Болонья – Ювентус
|- : -
|15.12
|22:45
|Рома – Комо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|8
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|7
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|6
|П
|
|
Федерико Димарко
Интер
|5
|
|
Николас Пас
Комо
|5
|
|
Эмиль Хольм
Болонья
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|12
|1
|3
|
|
Маттиа Дзакканьи
Лацио
|14
|1
|3
|
|
Мариано Троило
Парма
|5
|1
|2
