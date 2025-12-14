Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 22:38

Фанаты «Интера» и «Дженоа» устроили беспорядки перед матчем

Сергей Ярошенко

Болельщики «Дженоа» и «Интера» устроили беспорядки перед матчем 15-го тура Серии А между командами, сообщает Football Italia.

Встреча прошла 14 декабря в Генуе и завершилась победой миланского клуба со счетом 2:1.

По информации источника, столкновения между двумя группами фанатов команд произошли за час до начала матча. Они бросали друг в друга различные предметы и нападали на полицию. Отмечается, что в результате столкновений были сожжены фургон, скутер, автомобиль и семь мусорных контейнеров.

Правоохранительным органам пришлось применить слезоточивый газ против участвующих в потасовке болельщиков.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Дженоа
ФК Интер (Интернационале)
Читайте также
ФИФА может отстранить сборную Аргентины от участия в ЧМ-2026
Орбан допустил потерю Рютте своего поста после угроз России
Кадыров заявил о готовности идти на выборы главы Чечни в 2026 году
СМИ рассказали о пострадавшей в Сиднее россиянке
Срочно найти тренера, решить, что делать с Заболотным, не распродать всех россиян. Что должен сделать «Спартак» на трансферном рынке этой зимой
ЭСК признала верными удаления Мойзеса и Неделчару в матчах 18-го тура РПЛ
Популярное видео
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Интер» в гостях обыграл «Дженоа» и возглавил таблицу Серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 15 11 0 4 34-14 33
2
 Милан 15 9 5 1 24-13 32
3
 Наполи 15 10 1 4 22-13 31
4
 Рома 14 9 0 5 15-8 27
5
 Болонья 14 7 4 3 23-12 25
6
 Комо 14 6 6 2 19-11 24
7
 Ювентус 14 6 5 3 18-14 23
8
 Лацио 15 6 4 5 17-11 22
9
 Сассуоло 15 6 3 6 21-19 21
10
 Удинезе 15 6 3 6 16-22 21
11
 Кремонезе 15 5 5 5 18-18 20
12
 Аталанта 15 4 7 4 19-18 19
13
 Торино 15 4 5 6 15-26 17
14
 Лечче 15 4 4 7 11-19 16
15
 Кальяри 15 3 5 7 15-21 14
16
 Дженоа 15 3 5 7 16-23 14
17
 Парма 15 3 5 7 10-18 14
18
 Верона 15 2 6 7 13-22 12
19
 Пиза 15 1 7 7 10-20 10
20
 Фиорентина 15 0 6 9 12-26 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.12 22:45 Лечче – Пиза 1 : 0
13.12 17:00 Торино – Кремонезе 1 : 0
13.12 20:00 Парма – Лацио 0 : 1
13.12 22:45 Аталанта – Кальяри 2 : 1
14.12 14:30 Милан – Сассуоло 2 : 2
14.12 17:00 Фиорентина – Верона 1 : 2
14.12 17:00 Удинезе – Наполи 1 : 0
14.12 20:00 Дженоа – Интер 1 : 2
14.12 22:45 Болонья – Ювентус - : -
15.12 22:45 Рома – Комо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес

Интер

 8
Кристиан Пулишич
Кристиан Пулишич

Милан

 7
Хакан Чалханоглу
Хакан Чалханоглу

Интер

 6
П
Федерико Димарко
Федерико Димарко

Интер

 5
Николас Пас
Николас Пас

Комо

 5
Эмиль Хольм
Эмиль Хольм

Болонья

 4
И К Ж
Хакобо Рамон
Хакобо Рамон

Комо

 12 1 3
Маттиа Дзакканьи
Маттиа Дзакканьи

Лацио

 14 1 3
Мариано Троило
Мариано Троило

Парма

 5 1 2
Вся статистика

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости