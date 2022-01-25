«Твоя охрана не спасет тебе жизнь. Цыган, для тебя все кончено!» Фанаты «Фиорентины» обратились к Влаховичу

Фанаты «Фиорентины» вывесили оскорбительные баннеры в адрес Влаховича из-за его перехода в «Ювентус»

Болельщики «Фиорентины» резко отреагировали на информацию о возможном переходе нападающего Душана Влаховича в «Ювентус», сообщает Goal.com.

По информации источника, ночью у стадиона флорентийского клуба «Артемио Франки» болельщики вывесили несколько оскорбительных баннеров в адрес 21-летнего серба.

На баннерах написано: «Твоя охрана не спасет тебе жизнь. Цыган, для тебя все кончено!», «Уважение не завоевывается голами», «Скоро увидимся, опасный парень», «Влахович — дерьмо», «Влахович — дерьмовый цыган».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Фиорентина» могут оформить трансфер Влаховича в ближайшие часы.

«Ювентус» предложил «Фиорентине» 60 миллионов евро за нападающего. Туринский клуб уже согласовал с сербом пятилетний контракт с зарплатой в семь миллионов евро в год.