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Фабрицио Романо: Хуммельс подпишет контракт с «Ромой» на один год

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Защитник Матс Хуммельс в ближайшее время подпишет контракт с «Ромой», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Соглашение 35-летнего футболиста с итальянским клубом будет подписано на один год.

Хуммельс стал свободным агентом после завершения сезона-2023/24, до этого он выступал за дортмундскую «Боруссию» с июля 2019 года.

В сезоне-2023/24 футболист провел 40 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Матс Хуммельс
Футбол
ФК Рома
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