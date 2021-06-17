Фабрицио Романо: Гаттузо покинет «Фиорентину»

Главный тренер «Фиорентины» Дженнаро Гаттузо намерен покинуть команду, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. Он пробыл на этой должности всего 20 дней.

Указано, что у Гаттузо, агента Жорже Мендеша и руководства клуба возникли разногласия по поводу трансферной политики. Стороны работают над расторжением соглашения.

43-летний специалист сменил Джузеппе Якини, который возглавил команду в конце марта. Гаттузо должен был приступить к своим обязанностям с 1 июля.

«Фиорентина» в завершившемся чемпионате Италии заняла 13-е место. В составе команды из Флоренции с января выступает российский нападающий Александр Кокорин. Он провел четыре матча за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями.

Гаттузо тренировал «Наполи» с 2019 года и выиграл с командой Кубок Италии прошлого сезона. По итогам чемпионата страны сезона-2020/21 неаполитанцы заняли пятое место, упустив место в Лиге чемпионов после ничьей в домашнем матче последнего тура против «Вероны» (1:1). После окончания этой встречи президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что тренер покинул клуб.