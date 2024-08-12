Фабрегас рассказал о состоянии Варана, получившего травму в дебютном матче за «Комо»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас рассказал о состоянии защитника команды Рафаэля Варана, который получил травму в дебютном матче за клуб против «Сампдории» (1:1, по пенальти — 3:4) в 1/32 финала Кубка Италии.

31-летний француз покинул поле на 23-й минуте встречи.

«Мне жаль Рафаэля, он перенес много травм за карьеру. Кажется, у него проблемы с коленом, но я не могу сказать более конкретно, сначала нужно проконсультироваться с врачами», — приводит Tuttomercatoweb слова Фабрегаса.

Варан перешел в «Комо» на правах свободного агента летом 2024 года. Футболист подписал контракт с итальянским клубом на 2 года.