Фабрегас рассказал о состоянии Варана, получившего травму в дебютном матче за «Комо»
Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас рассказал о состоянии защитника команды Рафаэля Варана, который получил травму в дебютном матче за клуб против «Сампдории» (1:1, по пенальти — 3:4) в 1/32 финала Кубка Италии.
31-летний француз покинул поле на 23-й минуте встречи.
«Мне жаль Рафаэля, он перенес много травм за карьеру. Кажется, у него проблемы с коленом, но я не могу сказать более конкретно, сначала нужно проконсультироваться с врачами», — приводит Tuttomercatoweb слова Фабрегаса.
Варан перешел в «Комо» на правах свободного агента летом 2024 года. Футболист подписал контракт с итальянским клубом на 2 года.
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16
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17
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|0
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18
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19
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|17.08
|19:30
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Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
|19:30
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Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
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Милан – Торино
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|17.08
|21:45
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Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
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Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|18.08
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Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
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Лацио – Венеция
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|19.08
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Лечче – Аталанта
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Ювентус – Комо
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