Фабрегас признан лучшим тренером апреля в серии А

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас признан лучшим тренером прошедшего месяца в чемпионате Италии. Испанский специалист получит награду перед матчем против «Кальяри» в субботу, 10 мая.

«Апрель стал месяцем превосходной работы, проделанной Фабрегасом и «Комо». Четыре победы в четырех матчах, что ранее «Комо» делал в серии А только один раз — в 1952 году. Восемь забитых и только один пропущенный мяч, но прежде всего стабильность», — приводит официальный сайт лиги слова гендиректора серии А Луиджи Де Сьерво.

«Комо» после 35 туров занимает 10-е место в турнирной таблице серии А, набрав 45 очков.