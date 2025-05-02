Фабрегас отреагировал на слухи о возможном назначении в «Рому»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал слухи о своем будущем.

29 апреля Sky Sport сообщал, что 37-летний испанец входит в шорт-лист возможных сменщиков Клаудио Раньери в «Роме».

«Не могу сказать ничего нового, потому что ничего нет. Вы знаете больше, чем я. Мне нечего к этому добавить. У меня все хорошо здесь, в моем будущем нет ничего нового. Слухи меня не интересуют», — приводит слова Фабрегаса журналист Альфредо Педулла.

Фабрегас с лета 2024 года возглавляет «Комо». Под его руководством дебютант серии А с 42 очками занимает 11-е место в турнирной таблице после 34 туров. «Рома» (60 очков) идет на шестой позиции.