Фабрегас отреагировал на слухи о возможном назначении в «Рому»
Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал слухи о своем будущем.
29 апреля Sky Sport сообщал, что 37-летний испанец входит в шорт-лист возможных сменщиков Клаудио Раньери в «Роме».
«Не могу сказать ничего нового, потому что ничего нет. Вы знаете больше, чем я. Мне нечего к этому добавить. У меня все хорошо здесь, в моем будущем нет ничего нового. Слухи меня не интересуют», — приводит слова Фабрегаса журналист Альфредо Педулла.
Фабрегас с лета 2024 года возглавляет «Комо». Под его руководством дебютант серии А с 42 очками занимает 11-е место в турнирной таблице после 34 туров. «Рома» (60 очков) идет на шестой позиции.
