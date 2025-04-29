Фабрегас может возглавить «Рому»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас может возглавить «Рому», сообщает Sky Sport.

По информации источника, руководство римлян включило 37-летнего испанца в шорт-лист возможных сменщиков Клаудио Раньери, который работает с командой до конца сезона.

Также на место в «Роме» претендуют экс-тренер «Милана» Стефано Пиоли, Франческо Фариоли («Аякс») и Патрик Виейра («Дженоа»).

Фабрегас с лета 2024 года возглавляет «Комо». Под его руководством дебютант серии А с 42 очками занимает 11-е место в турнирной таблице после 34 туров. «Рома» (60 очков) идет на шестой позиции.