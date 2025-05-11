Футбол
11 мая, 10:36

Фабрегас готов остаться в «Комо» при повышении зарплаты, крупных трансферах и свободе действий

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас поставил руководству клуба несколько условий, при соблюдении которых он готов остаться на своем посту, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, 37-летний испанец запросил свободу действий, осуществление крупных трансферов и повышение зарплаты.

Ранее сообщалось, что в услугах Фабрегаса заинтересованы «Рома», «Лейпциг», «Байер» и другие европейские клубы.

Фабрегас с лета 2024 года возглавляет «Комо». Под его руководством дебютант серии А с 48 очками занимает 10-е место в турнирной таблице после 36 туров.

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • serkonol

    вероятно, вы правы. сеск послушал конте и повторил трюк.

    11.05.2025

  • TORO

    Он заранее выдвинул невыполнимые требования, чтобы не подумали, что он рвач - мол, я готов остаться. Но у меня есть амбиции - удовлетворите их, и я останусь с вами)

    11.05.2025

  • TORO

    Руководство подумало, и трижды послало Сеска ) Не, Фабрегас, великолепный сезон провёл - скромнейший "Комо" вывел на 10-е место, 6 побед подряд! Но это не топ-клуб :man_shrugging: Их максимальная цель - как раз быть в районе 10-го места. Это как Лига Чемпионов для "Комо". Но Сеск всё делает красиво - выдвинул амбициозные требования, чтобы не назвали его рвачом, который сразу свалил за большими "бабками".

    11.05.2025

  • spartsmen

    совсем сеск берега попутал: если принять его условия, то это будет не кома, а рома :laughing::laughing::laughing: куда он и уйдёт...

    11.05.2025

