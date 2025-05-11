Фабрегас готов остаться в «Комо» при повышении зарплаты, крупных трансферах и свободе действий

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас поставил руководству клуба несколько условий, при соблюдении которых он готов остаться на своем посту, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, 37-летний испанец запросил свободу действий, осуществление крупных трансферов и повышение зарплаты.

Ранее сообщалось, что в услугах Фабрегаса заинтересованы «Рома», «Лейпциг», «Байер» и другие европейские клубы.

Фабрегас с лета 2024 года возглавляет «Комо». Под его руководством дебютант серии А с 48 очками занимает 10-е место в турнирной таблице после 36 туров.