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Капелло заявил, что Миранчук прибавляет в игре с каждым матчем за «Аталанту»

13:43
Фабио Капелло. Фото Алексей Иванов, -
Фабио Капелло. Фото Алексей Иванов, -
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Бывший тренер сборной России Фабио Капелло в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от игры полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

3&nbsp;марта. Бергамо. &laquo;Аталанта&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Кротоне&raquo;&nbsp;&mdash; 5:1. Алексей Миранчук (справа) с&nbsp;партнерами.Миранчук забил свой второй гол в серии А. Вышел при 4:1 и добил аутсайдера

«Игру Кокорина я еще пока вообще не видел, не могу ничего сказать о нем. Что касается Миранчука, он играет очень хорошо. Он понимает стиль «Аталанты» и становится лучше с каждым матчем. Он действительно футболист с очень высокими способностями. Для него сейчас очень важно продолжать работать. Непопадание в состав — это не проблема Миранчука. Тренер выбирает игроков, которые ему нужны под определенную роль. Я уважаю любое тренерское решение», — сказал Капелло «СЭ».

Также итальянский специалист оценил перспективы Миранчука стать мировой звездой.

«Высоко оцениваю его качества, но я не люблю говорить на такие темы. Мне куда более привычно обсуждать вещи реальные — его выступления и показатели в Италии», — добавил Капелло.

В нынешнем сезоне Алексей Миранчук принял участие в 20 матчах за «Аталанту» в разных турнирах, в которых отличился 6 гол и 4 результативными передачами.

(Сергей Федоров)

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