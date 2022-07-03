Фабио Капелло считает, что Мхитарян хорошо впишется в игру «Интера»

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло считает, что полузащитник Генрих Мхитарян хорошо впишется в игру «Интера».

«Мхитарян был очень важным игроком для «Ромы», он вносил многообразие и вариативность в атаки. Печально, что он уходит. Он оставил хорошую память в Риме. «Интер» приобрел хорошего футболиста, думаю, что он впишется в тот футбол, который команде ставит Индзаги», — сказал Капелло «РБК-Спорту».

Ранее «Интер» объявил о переходе 33-летнего армянина. Хавбек покинул «Рому» в качестве свободного агента.

В минувшем сезоне Мхитарян провел 44 матча за «Рому», в которых он забил 5 голов и сделал 9 результативных передач. В составе римского клуба хавбек стал победителем Лиги конференций.