Фабио Капелло: "Роналду выдающийся футболист, но Месси - гений"

Известный итальянский специалист Фабио Капелло сравнил талант нападающего "Барселоны" Лионеля Месси с талантом форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду. По его словам, природа мастерстве обоих игроков различается.

– Роналду выдающийся футболист, но Месси – гений, – цитирует Sky Italia Капелло. – В футболе есть три гения: Пеле, Марадона и Месси. Точко. Роналду очень силен, он помогает своим командам выигрывать все, но Месси – гений. Это другое. Я встретил Месси, когда ему было 16 лет. И был удивлен. Он делал то же, что делают в 20 лет, потому что он гений. Он придумывает вещи, которые никто больше не видит. Роналду стал чемпионом, но не гением.