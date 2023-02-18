Фабио Капелло: «Сейчас Кварацхелия — значимый игрок для «Наполи». Он отлично справляется со своей задачей»
Бывший тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением об игре нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в текущем сезоне.
«Хвича достаточно быстро адаптировался в Италии. Сейчас Кварацхелия — значимый игрок для «Наполи», важный элемент атаки. Он отлично справляется со своей задачей», — приводит «РБ Спорт» слова Капелло.
Хварацхелия стал игроком «Наполи» летом 2022 года. Его соглашение с клубом рассчитано на пять лет. На счету грузинского форварда 12 забитых мячей и 14 результативных передач в 24 матчах за неаполитанцев.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|23
|20
|2
|1
|56-15
|62
|
2
|Интер
|22
|14
|2
|6
|41-26
|44
|
3
|Аталанта
|22
|12
|5
|5
|41-24
|41
|
4
|Милан
|22
|12
|5
|5
|38-30
|41
|
5
|Рома
|22
|12
|5
|5
|29-19
|41
|
6
|Лацио
|22
|11
|6
|5
|37-19
|39
|
7
|Торино
|22
|8
|6
|8
|22-23
|30
|
8
|Удинезе
|22
|7
|9
|6
|30-25
|30
|
9
|Монца
|22
|8
|5
|9
|28-30
|29
|
10
|Ювентус
|22
|13
|5
|4
|34-17
|29
|
11
|Болонья
|22
|8
|5
|9
|28-32
|29
|
12
|Эмполи
|22
|6
|9
|7
|21-28
|27
|
13
|Фиорентина
|22
|6
|6
|10
|23-29
|24
|
14
|Сассуоло
|23
|6
|6
|11
|26-35
|24
|
15
|Лечче
|22
|5
|9
|8
|22-25
|24
|
16
|Салернитана
|22
|5
|6
|11
|25-42
|21
|
17
|Специя
|22
|4
|7
|11
|19-37
|19
|
18
|Верона
|22
|4
|5
|13
|20-33
|17
|
19
|Сампдория
|22
|2
|5
|15
|10-36
|11
|
20
|Кремонезе
|22
|0
|8
|14
|15-40
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.02
|22:45
|
Сассуоло – Наполи
|0 : 2
|18.02
|17:00
|
Сампдория – Болонья
|- : -
|18.02
|20:00
|
Монца – Милан
|- : -
|18.02
|22:45
|
Интер – Удинезе
|- : -
|19.02
|14:30
|
Аталанта – Лечче
|- : -
|19.02
|17:00
|
Фиорентина – Эмполи
|- : -
|19.02
|17:00
|
Салернитана – Лацио
|- : -
|19.02
|20:00
|
Специя – Ювентус
|- : -
|19.02
|22:45
|
Рома – Верона
|- : -
|20.02
|22:45
|
Торино – Кремонезе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|18
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|12
|1
|4
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|20
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|13
|1
|0
Новости