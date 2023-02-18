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Фабио Капелло: «Сейчас Кварацхелия — значимый игрок для «Наполи». Он отлично справляется со своей задачей»

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением об игре нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в текущем сезоне.

«Хвича достаточно быстро адаптировался в Италии. Сейчас Кварацхелия — значимый игрок для «Наполи», важный элемент атаки. Он отлично справляется со своей задачей», — приводит «РБ Спорт» слова Капелло.

Хварацхелия стал игроком «Наполи» летом 2022 года. Его соглашение с клубом рассчитано на пять лет. На счету грузинского форварда 12 забитых мячей и 14 результативных передач в 24 матчах за неаполитанцев.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fabio-kapello-kvaratsheliya-znachimy-j-igrok-dlya-napoli-on-otlichno-spravlyaetsya-so-svoej-zadachej/
Фабио Капелло
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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