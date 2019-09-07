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Фабио Капелло: «Лукаку — хороший игрок, но не мирового класса»

20:00

Бывший главный тренер сборной России и ряда итальянских клубов Фабио Капелло оценил звездных новичков «Интера». Этим летом миланцы подписали Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса.

— Лукаку — хороший игрок с хорошим движением. Он забил два гола. Один с пенальти, другой — после ошибки вратаря, — цитирует Football Italia Капелло. — Он полезен на поле, но не является футболистом мирового класса.

Санчес — качественный игрок. На некоторых участках поля он может дать существенное преимущество. Это похоже на то, что дал Франк Рибери «Фиорентине», когда вышел на замену в матче с «Наполи». Он может использовать свой темп.

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