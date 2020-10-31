Фабио Капелло: «Аталанта» — итальянский «Ливерпуль»
Бывший главный тренер сборной России, «Милана» и «Ювентуса» Фабио Капелло поделился мнением об игре «Аталанты».
— Сегодняшние итальянские тренеры требуют от футболистов играть в атаку, действовать агрессивнее, — приводит AS слова Капелло. — К примеру, есть Гасперини, главный тренер «Аталанты», который практикует защиту 1 в 1, но всегда старается, чтобы атаковало как можно больше игроков. «Аталанта» — это итальянская версия «Ливерпуля». Это очень интересная команда с интересными деталями и качественными футболистами. «Аталанта» много атакует, в защите практически никого не остается.
«Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, проведет следующий матч сегодня, 31 октября против «Кротоне». Начало встречи — в 17.00 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.