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Фабио Капелло: «Аталанта» — итальянский «Ливерпуль»

11:36
Фабио Капелло. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Фабио Капелло. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший главный тренер сборной России, «Милана» и «Ювентуса» Фабио Капелло поделился мнением об игре «Аталанты».

— Сегодняшние итальянские тренеры требуют от футболистов играть в атаку, действовать агрессивнее, — приводит AS слова Капелло. — К примеру, есть Гасперини, главный тренер «Аталанты», который практикует защиту 1 в 1, но всегда старается, чтобы атаковало как можно больше игроков. «Аталанта» — это итальянская версия «Ливерпуля». Это очень интересная команда с интересными деталями и качественными футболистами. «Аталанта» много атакует, в защите практически никого не остается.

«Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, проведет следующий матч сегодня, 31 октября против «Кротоне». Начало встречи — в 17.00 (мск).

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