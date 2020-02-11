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Фабио Каннаваро: «Ювентус» уже не так доминирует, как в прошлом сезоне, но он все еще на вершине»

15:56
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Бывший защитник «Ювентуса» Фабио Каннаваро поделился мнением о выступлении туринского клуба в этом сезоне.

— Они уже не так доминируют, как в прошлом сезоне, но они все еще на вершине, — приводит слова Каннаваро La Gazzetta dello Sport. — А в Европе я не думаю, что у них будут какие-то проблемы с «Лионом».

У них должны быть их лучшие игроки в наилучшем состоянии. Клуб много вложил, чтобы выиграть Лигу чемпионов, так что им нужно набраться терпения и улучшить общее состояние..

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