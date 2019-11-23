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Фабио Гроссо: «Балотелли просто должен сделать правильные выводы»

12:25
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Главный тренер «Брешии» Фабио Гроссо рассказал об отношениях с форвардом Марио Балотелли. На одной из последних тренировок Гроссо выгнал нападающего с занятия.

— Когда я вижу, что кто-то не выполняет установку на тренировке, но не собираюсь об этом молчать, — приводит слова Гроссо La Gazzetta dello Sport.

Не хочу слишком нагнетать ситуацию. Марио должен просто подумать о том, что произошло, и сделать правильные выводы.

Меня, в первую очередь, волнует команда, а не отдельный игрок.

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