Фабиан Руис продлит контракт с "Наполи". Им интересовался "Реал"

Полузащитник Фабиан Руис продлит контракт с "Наполи".

По информации Sky Sport Italia, с 23-летним испанцем будет подписан пятилетний контракт, который включает в себя увеличение зарплаты. Отмечается, что в соглашении отсутствует пункт о сумме отступных.

Договор будет подписан сразу по возвращении Руиса из молодежной сборной Испании, с которой он выступает на чемпионате Европы.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется "Реал".

Фабиан Руис в прошедшем сезоне провел 40 матчей за "Наполи", забил семь мячей и отдал три голевые передачи.

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