Фабиан Руис отказался подписывать новый контракт с «Наполи»

«Наполи» хотел продлить контракт с полузащитником Фабианом Руисом. Однако 24-летний испанец отверг предложение клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Неаполитанцы теперь согласны расстаться с футболистом, если получат предложение в размере 50 миллионов евро. Сообщается, что игроком интересуются «Эвертон», «ПСЖ», «Реал» и «Барселона».

В сезоне-2020/21 Руис провел 18 матчей за «Наполи», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Нынешний контракт хавбека с клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 50 миллионов евро.