Евро-2028 может пройти в Италии

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что его страна может принять чемпионат Европы-2028.

- Евро-2028 для Италии - это не просто задумка. Это хорошо обоснованная идея, которая является частью нашей программы, - приводит слова Гравины Football Italia. - Это проект, который придаст энтузиазма нашей стране, а заодно, поможет нам улучшить футбольную инфраструктуру. Надеюсь, УЕФА выполнит наше желание. Сделаем все возможное, чтобы УЕФА и ФИФА реализовали этот общий проект.

В последний раз Италия принимала крупный международный турнир в 1990 году. Это был чемпионат мира, победу на нем одержала сборная ФРГ.