Эвра предложил себя "Ювентусу"

37-летний французский защитник Патрис Эвра предложил "Ювентусу" вернуть себя, сообщает Corriere di Torino.

Отмечается, что бывший игрок команды, который сейчас находится в статусе свободного агента, написал руководству команды письмо, в котором предложил вернуть себя в состав. Эвра выступал за "Юве" с 2014 по 2017 годы, после чего перешел в "Марсель". Эвра пошел на это, дабы помочь своей бывшей команде решить непростую ситуацию с защитниками. Сейчас в лазарете туринцев находятся Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини и Андреа Барцальи.