Эвра может начать тренерскую карьеру

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра может вскоре начать тренерскую карьеру, утверждают журналисты Gazzetta dello Sport.

В своем Instagram 38-летний Эвра выставил фото, в котором смотрит матч в компании Массимилиано Аллегри и Франко Бальдини.

— Так приятно смотреть матч с вами! Мне нравятся ваши советы и то, что у нас общий взгляд на футбол. Я знаю, что каждого из нас ждет светлое будущее, — написал Эвра в соцсетях.

Последним клубом Эвра стал «Вест Хэм», который он покинул в 2018 году, проведя всего лишь 5 матчей в чемпионате Англии.