«Эвертон» опережает «Тоттенхэм» в борьбе за Хедиру
13:20
Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира должен сменить клуб в ближайшее трансферное окно. На 33-летнего немца претендуют «Эвертон» и «Тоттенхэм», но именно «ириски» считаются фаворитом в борьбе за полузащитника, сообщает Football Italia.
В сезоне-2020/21 Хедира ни разу не появлялся в составе «Ювентуса». Стороны могут расторгнуть контракт в январе, и тогда хавбек подпишется с новым клубом на правах свободного агента.
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