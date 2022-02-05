«Эвертон» обыграл «Брентфорд» в первом матче под руководством Лэмпарда

«Эвертон» победил «Брентфорд» (4:1) в матче 1/16 финала Кубка Англии. «Ириски» провел первый матч под руководством нового главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

В составе победителей отличились Йерри Мина, Ришарлисон, Мэйсон Холгейт и Эндрос Таунсенд. У гостей с пенальти забил Айван Тони.

Следующего соперника «Эвертон» узнает после жеребьевки. В параллельном матче «Вулверхэмптон» дома проиграл «Норвичу» (0:1). «Петерборо» победил «Куинз Парк Рейнджерс» (2:0). «Кристал Пэлас» выиграл у «Хартлпул Юнайтед» (2:0). «Стоук Сити» с аналогичным результатом переиграл «Уиган». «Хаддерсфилд» победил «Барнсли» (1:0).