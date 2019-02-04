Эузебио Ди Франческо: "Жаль, что "Рома" должна получить пощечину, чтобы зашевелиться"

Главный тренер "Ромы" Эузебио Ди Франческо остался доволен в целом игрой команды в матче чемпионата Италии с "Миланом" (1:1). Его команда первой пропустила, но сравняла счет в начале второго тайма.

– Жаль, что мы должны получить пощечину, прежде чем вернуться на свой путь, – цитирует Sky Italia Ди Франческо. – Мы должны с самого начала двигаться грамотно, а не пытаться выпрыгнуть из ямы, которую себе выкапываем. С такой игрой мы явно должны были заслужить победу. Нам следует извлекать максимум из возможностей игроков. Но иногда команда меня немного злит, потому что при полном знании схемы мы порой все делаем неправильно.